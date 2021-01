In arrivo una nuova fornitura di mascherine a Calvizzano

163 Visite

Prosegue a pieno regime l’attività del punto di prelievo per ‘’tamponi drive-through’’ rapidi e antigenici da Covid-19 al Parcheggio di Via Galiero.

Inoltre, vi comunico che grazie all’impegno profuso dal Consigliere Comunale Pasquale Napolano e alla disponibilità della Protezione Civile Regionale, è in arrivo un’importante fornitura, gratis e a costo zero per l’ente, di mascherine che consegneremo a coloro che effettueranno il test rapido.

In questo modo ricorderemo a tutti ed in particolare ai tamponati di continuare ad indossare i dispositivi di protezione. Come sappiamo, le mascherine rappresentano una misura fondamentale per il contenimento della trasmissione del virus. È importante, altresì, e lo ribadisco con forza da medico anche se posso sembrare ripetitivo, che dobbiamo mantenere alta la guardia. Laviamo bene le mani, manteniamo le distanze di sicurezza, evitiamo gli assembramenti, abbracci e strette di mani e arieggiamo sempre i locali oltre alle altre misure di contenimento che il Ministero della Salute ha individuato.