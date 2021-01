Malviventi assaltano il Burger King di Villaricca: via con 4 mila euro

382 Visite

Nella tarda serata di ieri è stato assaltato dai malviventi il Burger King di Villaricca. Due banditi a bordo di un motorino, come riporta Il Mattino, hanno svaligiato il noto fast food. I Erano armati e hanno portato via 4 mila euro. Gli addetti alla struttura, situata lungo la circumvallazione esterna, stavano servendo alcuni rider pronti per consegnare i panini ordinati mentre all’esterno c’erano auto in attesa di ritirare patatine e burger al Drive in.













