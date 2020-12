Covid, un sindaco dell’Avellinese sfida De Luca: niente zona arancione

129 Visite

“Non applicazione dell’ordinanza regionale numero 98 del 19 dicembre”. Con queste parole Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano di San Domenico, piccolo centro della provincia di Avellino, introduce una ordinanza comunale che va in pieno contrasto con quella emanata dal governatore campano Vincenzo De Luca, che dal 20 al 23 dicembre ha istituito, nonostante per il Governo la Campania sia in zona gialla, le stesse norme che vigevano in zona arancione. A Chiusano, però, come disposto dal sindaco De Angelis, dal 21 al 23 dicembre anche bar e ristoranti saranno aperti, diversamente da quanto accade nel resto della Regione.













