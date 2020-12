Covid, la gestione De Luca finisce anche nel mirino di Report

282 Visite

Anche Vincenzo De Luca è finito nel mirino di Report in onda ieri su Rai 3. Sigfrido Ranucci, giornalista, ha così dichiarato: “Il governatore ha passato l’estate a dire guardate, quanto siamo stati bravi e ha raccolto il consenso dei propri elettori. Una indagine siero-epidemeologica ha dimostrato che il virus nella prima ondata al Sud non è arrivato, mentre nella seconda ondata ha messo a nudo i governatori compreso il muscolare sistema di De Luca. In estate aveva anche istituito anche i Covid Center, ma dietro il nome inglese che evoca una certa efficienza sono spuntate le criticità croniche della Campania. Non c’è stato un provvedimento che lo ha reso diverso dagli altri governatori, tranne uno quello che ha impedito sistematicamente ai giornalisti di porgli domande o di permettere a medici e infermiere di poter parlare liberamente senza nascondersi”.

Report si è poi soffermato sulle altre criticità della Campania: “Il bollettino regionale il 10/10 riportava 110 posti di terapia intensiva e 820 di degenza. Cambiano una parolina e per magia il giorno dopo i posti letto lievitano. Il 5/11 si passa da attivabili a disponibili e i posti diventano 590 in terapia intensiva e 3160 di degenza”.













