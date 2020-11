Meteo, da oggi inverno e gelo sull’Italia

95 Visite

Da qualche ora è iniziata l’irruzione invernale sull’Italia che scatenerà una fase di maltempo che si concentrerà con tutta la sua forza al Centro-Sud. I venti gelidi di Bora e Grecale che soffieranno per tutto il weekend faranno abbassare di parecchi gradi le temperature così da avere le prime gelate anche su molte città della Pianura Padana, come ad esempio Bologna, Padova, Brescia, Torino. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nelle prossime ore rovesci e temporali a tratti intensi da Toscana e Marche si porteranno verso Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. Sulle regioni adriatiche saranno possibili nubifragi, soprattutto su fermano, ascolano, su tutte le province dell’Abruzzo e del Molise. Piogge a tratti intense anche sul Lazio. Inizierà a piovere anche in Campania, ma al Sud il maltempo comincerà a far sul serio dal pomeriggio e poi sera con precipitazioni abbondanti o molto abbondanti su tutto l’Appennino, sulla Basilicata e infine sulla Calabria. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti forti di Bora sul medio e alto Adriatico, di Grecale sul Tirreno ed Est Sardegna e Maestrale sulla Sardegna occidentale. Le raffiche potranno raggiungere punte di 100-120 km/h.













