Covid, prescrizione medica anche per i tamponi presso i privati. L’ira di Nappi: “Una follia”

408 Visite

“L’introduzione dell’obbligo di prescrizione medica per effettuare i tamponi in laboratori privati è l’ennesima follia di De Luca. Se è vero, infatti, che il 90% dei positivi registrati in Campania durante questa seconda ondata è asintomatico, come dichiarato proprio dall’Unità di crisi regionale, è evidente che la partita decisiva per battere il virus si gioca proprio sul maggior numero di tamponi possibili. E’ inaccettabile: la sanità è in ginocchio e il governatore maramaldeggia”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS