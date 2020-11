I consigli di Daniele Maisto. Come scegliere il taglio giusto in base al viso e al proprio stile

115 Visite

Per individuare la tua acconciatura e dare vita al tuo stile è fondamentale considerare la forma del viso ma soprattutto lo stile per il quale vuoi essere riconosciuto e ricordato! Il tuo barbiere, se è un vero curatore d’immagine, deve aiutarti a capire e a trovare la soluzione adatta. Iniziando dalla forma del viso, si può produrre un’acconciatura di classe che potrà darti finalmente quello stile unico che hai sempre desiderato.

I seguenti gli standard ti aiuteranno a fornirti alcune idee, da prendere in considerazione prima di correre al salone! Noi nel nostro Barber Treatment sito a Marano di Napoli abbiamo le capacità modificare e migliorare il tuo stile!

Ecco 3 acconciature con uno stile davvero unico e appropriato per la forma

del viso. Viso rotondo

Stile Businessman Leonardo Di Caprio



● No: Acconciature tonde e piene perché sicuramente faranno apparire il

viso ancora più rotondo.

● No: Tagli quadrati e netti possono farti apparire la faccia più larga e

grossa.

● Si: Acconciature stilizzate e particolareggiate che allungano il viso

● Si: Tagli sfumati e rasature basse e profonde puó aiutare anche una

barba particolarmente sfumata sulle guance, così il viso apparirà più

snello e lungo.

Viso quadrato

Stile Seduttore George Clooney



● No: Tagli netti e squadrati che possono far apparire il viso troppo

marcato e disegnato.

● No: Linee troppo quadrate che possono accentuare la quadratura del

viso.

● Si: Tagli sfumati che assottigliano e smussano gli angoli del viso.

● Si: Acconciature morbide che mantengono la quadratura del viso ma lo

rendono armonioso.

Viso rettangolare – ovale

Stile Attraente Ryan Gosling



● No: Tagli troppo corti che possono allungare ulteriormente il viso.

● No: Capelli troppo corti e definiti che accentuano le irregolarità del viso.

● Si: Capelli lunghi sulle tempie e frontale stilizzato che rendono

armonioso il viso.

● Si: Linee morbide e voluminose che mascherano le irregolarità del viso.

Se anche tu vuoi uno stile unico e personalizzato visita il nostro sito e prenota

una consulenza!

Info: https://www.barbertreat













