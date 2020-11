196 Visite

Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, la polizia municipale di Marano comunica che dal giorno 9 novembre al giorno 13, dalle ore 7 alle ore 17, il tratto compreso tra via Padreterno-incrocio via Casaggiarrusso e via Labriola, sarà chiuso al traffico veicolare. Si invita pertanto la cittadinanza ad utilizzare percorsi alternativi.

Comando polizia municipale Marano













