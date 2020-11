Trump: “Se si contano voti legali sto vincendo”. Spoglio quasi chiuso in Georgia e Pennsylvania

E’ appesa a un filo la battaglia per la Georgia, dove mancano da contare appena 16 mila voti e il vantaggio di Donald Trump su Joe Biden, riportano la Cnn e FibeThirtyEight, si e’ ormai ridotto a circa 1.900 voti. Se la Georgia, con i suoi 16 voti elettorali andasse a Biden, le chance per il presidente uscente di restare alla Casa Bianca diventerebbero minime, dal momento che avrebbe bisogno di vincere in tutti e quattro gli altri Stati in bilico: Pennsylvania, South Carolina, Arizona e Nevada. Il risultato definitivo è atteso alle 6 del mattino italiane.