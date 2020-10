Crisi idrica Marano-Mugnano: confermato lo slittamento del ripristino dell’erogazione: se ne parlerà sabato o domenica

1.951 Visite

Purtroppo le notizie (almeno quelle pervenute dall’ufficio tecnico di Marano) non sono per niente positive. Il guasto sulla condotta idrica, l’ennesimo degli ultimi mesi, non è stato ancora risolto e il ripristino dell’erogazione idrica, in conseguenza di ulteriori intoppi, slitterà forse di uno o due giorni. E’ un’odissea, la solita ormai per migliaia di cittadini, alle prese ogni mese (di media) con problematiche di carattere idrico. Il Comune di Marano ha sollecitato, già da ieri, la Protezione civile regionale affinché invii sul territorio alcune autobotti. Due arrivarono ieri, altre dovrebbero arrivare oggi. Si valuta anche la possibilità di attingere acqua da un pozzo privato (Migliaccio) ubicato tra Marano e Villaricca. I residenti sono ormai esasperati, centinaia le chiamate ai vigili urbani e alla redazione di Terranostranews.













