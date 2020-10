Villaricca Covid, dopo sei giorni l’aggiornamento: i positivi sono 238

145 Visite

Villaricca, purtroppo, segue il trend regionale di un costante aumento dei contagi: i positivi totali in questa seconda ondata di Covid-19 sono 238 di cui 236 in isolamento domiciliare e 2 ospedalizzati. Cinquantuno i guariti, 15 negli ultimi tre giorni.

Il Governo e la Regione emanano nuove disposizioni sperando di limitare la curva dei contagi evitando, così, una chiusura totale che, invece, di questo passo, si avvicina sempre di più, verificato anche cosa stanno facendo altri Paesi.

Per quanto riguarda l’amministrazione di Villaricca, stiamo mettendo in campo tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per assicurare in piena sicurezza la fruibilità dei servizi ed evitare la totale chiusura. Almeno fino a quando non sarà disposta dagli organismi sovracomunali.

Abbiamo lanciato di continuo appelli al rispetto delle regole, all’uso della mascherina, all’osservanza della distanza interpersonale, ad evitare assembramenti e continuo a farlo . Tutto ciò è necessario per non vanificare gli forzi ed i sacrifici di tutti noi per cercare di tenere tutto aperto proprio per limitare i disagi e lottare a difesa della nostra “normalità”. I numeri adesso ci chiedono una comune responsabilità. I controlli ci sono ma la situazione è così difficile da non poter essere delegata e risolta solo attraverso l’impiego delle forze dell’ordine. Serve maturità e responsabilità. Dobbiamo capire, come spesso ho ripetuto, che non si tratta di una banalità.

Per favore, sappiamo che nessuno ha il potere di fermare questa crescita esponenziale dei contagi ma se tutti facciamo la nostra parte con coscienza, la situazione sicuramente potrà migliorare. Se non ora, quando?

L’amministrazione resterà in prima linea in qualsiasi evenienza cercando di fare ancora di più pur di stare vicino a chi vive o vivrà un momento di difficoltà. Mai come ora c’è bisogno di fare comunità. #MariaRosaria #IlSindaco













