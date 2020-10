Marano-Mugnano: carenza idrica, i tempi per il ripristino dell’erogazione potrebbero allungarsi

759 Visite

Notizie non positive filtrano dagli ambienti comunali. I problemi lungo la condotta di Chiaiano non sono ancora risolti e il ripristino dell’erogazione idrica, in conseguenza di tali intoppi, potrebbe slittare fino a stasera o domattina. E’ un’odissea, la solita ormai per migliaia di cittadini di Marano e Mugnano, alle preso ogni mese (di media) con problematiche di carattere idrico. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS