Di Maio “scarica” la Raggi e pensa al risiko delle altre città

Di Maio, che ieri ha detto che non è il caso di “fossilizzarsi” sui nomi, sarebbe dunque pronto ad accantonare la Raggi e perdere Roma in cambio di qualcos’altro: una trattativa complessiva con il Pd sulle sei città capoluogo dove si voterà in primavera, Roma appunto, e poi Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste.

Un metodo, quello agognato dal ministro degli Esteri, che sembra una piccola Yalta – questo a me quello a te – una spartizione delle città decisa in qualche albergo romano alla faccia del diritto delle singole comunità a decidere, o perlomeno contribuire a decidere, il loro destino. Così, in una logica da vecchio pentapartito, potrebbe finire la breve storia dei meet up, dell’uno vale uno, dei referendum su Rousseau.

Una mega-spartizione che nella testa del ministro vede dunque mollare la Raggi a Roma sperando di chiudere un accordo con il Pd per un nome comune. Ma com’è noto, nella Capitale il Pd è davanti a una scelta complicata: seguire l’idea dell’alleanza con il M5s su un nome di un dem gradito al M5s oppure appoggiare, se si candiderà, Carlo Calenda, un personaggio che sconterebbe la netta ostilità dei grillini e della sinistra radicale oltreché di un pezzo di Pd ma aprirebbe le porte al consenso dei moderati.

Per quanto riguarda le altre città, questo è il piano di Di Maio.

La conferma a Torino, probabilmente su un nome condiviso fra M5s e Pd – non su Chiara Appendino che avrebbe mire nazionali; la poltrona del sindaco di Napoli pronta per Roberto Fico, una destinazione di un certo prestigio per un potenziale dissidente interno, una soluzione soprattutto che verrebbe vista bene da quel Pd che da anni non vede un suo esponente alla guida della Camera dei deputati, e qui il nome di Dario Franceschini è automatico; un sì alla conferma di Beppe Sala a Milano purché concordata a livello programmatico e di composizione della giunta; okay per Bologna al Pd (l’europarlamentare Elisabetta Gualmini ha da tempo buoni rapporti con i grillini); mentre su Trieste la partita è ancora tutta da giocare, ma non è impossibile che si faccia avanti un esponente di Italia viva.













