Covid, ancora segnalazioni da Marano. L’ennesima famiglia chiusa in casa da giorni in attesa di notizie

Gentile direttore, le scrivo per rappresentarle che anche la mia famiglia, composta da 5 persone, è completamente abbandonata al suo destino. Attendiamo da giorni il tampone per mia figlia risultata positiva al sierologico. Nessuno ci chiama, il medico di base dice di aver fatto la segnalazione. Intanto siamo in casa e nessuno ci contatta per nulla. Ci siamo autodenunciati, isolati, ma siamo in balia degli eventi. Ho tre figlie, di cui una risultata positiva al sierologico, una negativa e una che va alle elementari che aveva i valori alti. Ha fatto il tampone, ma nessuna risposta. La scuola, intanto, chiede notizie, ma io non so che fare. All’Asl nemmeno rispondono al telefono.