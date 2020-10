Policlinico “Vanvitelli”. Una nuova cucina per le mamme dei bambini della Oncoematologia pediatrica.

103 Visite

Consegnata la nuova cucina per le mamme dei bambini ricoverati nel Reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”.

E’ stata montata all’interno del Reparto (diretto dal professore Silverio Perrotta), nell’area destinata ai familiari dei piccoli pazienti, con lo scopo, tra gli altri, di favorire la relazione tra gli stessi genitori, e rendere la permanenza ospedaliera meno difficile.

Il dono porta la firma del Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Conte di Caserta, che ha sposato il progetto dell’Agop (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, presieduta da Ciro Ruggiero), l’associazione impegnata a facilitare la degenza dei piccoli, dei loro genitori, creando un ambiente quanto più possibile accogliente e familiare. La cucina, così, diventa lo spazio che favorisce la relazione d’aiuto tra genitori attraverso la condivisione di ansie e paure.

Porre il paziente al centro delle cure è priorità di tutti gli ospedali e il Policlinico “Vanvitelli” (diretto da Antonio Giordano) persegue questo solco con i fatti. Il Dipartimento “Materno Infantile” (diretto dal professore Emanuele Miraglia del Giudice) declina, in tutte le sue forme, il concetto di umanizzazione delle cure: dall’architettura dei locali, passando per le sale d’attesa colorate, agli spazi ludici. Contesti rispettosi del momento assistenziale ma capaci di regalare, necessariamente, un sorriso.

Napoli, 9 ottobre 2020













