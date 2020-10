La decisione di Zingaretti: mini lockdown a Latina

253 Visite

Alla fine il mini lockdown a Latina è arrivato. Davanti al boom di contagi nel territorio pontino, il governatore Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza che per 14 giorni, da Aprilia al Garigliano, impone una serie di restrizioni.

Un provvedimento che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e le cerimonie religiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura a mezzanotte per pub, bar e ristoranti.

Vietati inoltre assembramenti davanti scuole, luoghi e uffici pubblici e stop alle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio prevede infine il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da ballo e invita a favorire lo smart work













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS