Covid, in Italia chiuse 223 scuole

Sono poco più di 220 le scuole chiuse e almeno 1.493 quelle in cui si è verificato almeno un caso di coronavirus dall’inizio di questo anno scolastico in Italia. I numeri che emergono da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario – Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino – che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. In Campania, tre insegnanti positive su 13: chiusa a Benevento la scuola dell’Infanzia dell’I.C. Moscati. Lo ha deciso il sindaco Clemente Mastella. I controlli sono scattati dopo la positività di una insegnante e hanno rilevato altri due casi nel corpo docente. In attesa degli esiti dell’accertamento diagnostico sui bimbi, posti in quarantena, Mastella ha disposto la chiusura da oggi al 17 ottobre. Alcune scuole chiuse a Bacoli, Marano, Pozzuoli e in altre città.













