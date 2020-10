La voce del cittadino, Marano: “Manca l’acqua in via San Rocco e in via Corree di Sotto. Zero informazioni dal Comune”

273 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, in via San Rocco e in via Corree di Sotto manca l’acqua. Nessun avviso all’utenza da parte del nostro Comune sulla interruzione del flusso idrico. Eppure, ci troviamo in un’era dove i mezzi di comunicazione non mancano. Ancora per l’ennesima volta, l’ente si dimostra incapace dal punto di vista dell’informazione. E’ un nostro diritto ricevere avvisi sui disservizi. Il preavviso è essenziale per cercare di trovare, quantomeno, soluzioni alternative, atteso che l’acqua rappresenta un bene di prima necessità”.

Grazie,

Rosa













