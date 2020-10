Calvizzano, Pirozzi: “Tutti negativi i tamponi dei consiglieri comunali”

350 Visite

Cari cittadini volevo comunicarvi che oggi, ufficiosamente sono pervenuti i risultati dei tamponi effettuati sui consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, sono tutti NEGATIVI!

Purtroppo però, un collaboratore esterno all’amministrazione, che ci ha aiutato nel percorso elettorale è risultato positivo.

Siamo sotto la media regionali per quanto riguarda l’incremento giornaliero, non c’è il rischio che vi sia una proliferazione dell’infezione sul territorio di Calvizzano e per questo siamo pronti a far ripartire sia la Scuola che la macchina Comunale.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

