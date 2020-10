Bacoli, Della Ragione: “Alunna del liceo Lucio Anneo Seneca positiva al Covid. Chiusi i plessi di Torregaveta e Fusaro”

371 Visite

Un’alunna del Liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli è risultata positiva al coronavirus. Di concerto con la dirigente scolastica e l’Asl Napoli 2 Nord, ho disposto la chiusura dei plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di sanificare le aule ed i locali didattici. Sono stati inoltre disposti i tamponi per tutti gli alunni e gli insegnanti della classe I C. Sia i ragazzi che i docenti della I C, classe in cui l’alunna (poi risultata contagiata) è stata nei giorni 24 e 25 settembre, dovranno restare in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dei risultati. Stiamo seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. Vi terrò costantemente aggiornati. Voglio infine rivolgere un appello alla responsabilità per i genitori e gli stessi alunni. Chi ha febbre, o sintomi, deve precauzionalmente restare a casa. E contattare il proprio medico di base. Ogni atteggiamento irresponsabile può causare la diffusione del contagio. Lo ripeterò fino alla nausea: dovete rispettare le regole.













