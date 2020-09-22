Regionali Marano, ecco tutte le preferenze

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PARTITO DEMOCRATICO
|Candidato
|Preferenze
|CASILLO MARIO
|583
|DANIELE GIANLUCA
|303
|FIOLA CARMELA DETTA BRUNA
|245
|RAIA LOREDANA
|198
|MANFREDI MASSIMILIANO
|194
|MOBILIO GIORDANA
|193
|AMATO VINCENZA DETTA ENZA
|165
|CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA
|156
|MARCIANO ANTONIO
|135
|MARRAZZO NICOLA
|106
|TUCCILLO DOMENICO DETTO MIMMO
|52
|LICCARDO PASQUALE
|29
|PORCARO DOMENICO DETTO MIMMO
|28
|CARILLO AUTILIA IN CAPUANO
|27
|PIGNATA CLAUDIO
|12
|AMITRANO PIETRO
|7
|COSTAGLIOLA CARMELA DETTA LILLY
|6
|MARRONE LUIGI DETTO GINO
|4
|ROMITO FLAVIO
|4
|CULTRERA SEBASTIANO DETTO SEB
|2
|COCCIA RAFFAELE
|1
|GARGIULO MARIALAURA
|1
|GATTI LUIGI
|1
|MOSCA GIORGIO
|1
|PARADISO GENNI
|1
|SCHIAVO ROSSELLA
|1
|SULIPANO GENNARO
|1
ITALIA VIVA
|Candidato
|Preferenze
|PAGANO GIOVANNI
|446
|BOVE PASQUALE
|370
|MUNDO GABRIELE
|193
|GUARINO FRANCESCO
|164
|DE LUCA PAOLO
|89
|FILIPPETTI DELLA ROCCA GIADA DETTA GIADA FILIPPETTI
|47
|CERBONE ANDREANA
|45
|PALOMBA STEFANO
|41
|ASCIONE MONICA
|33
|CAPPIELLO MAURIZIO
|33
|FARRONI FERNANDO
|30
|IOVINO FRANCESCO
|26
|RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO
|19
|LIBERTI MARIA LUCIA DETTA MARILU’
|16
|GAUDINO GEREMIA DETTO GEREMIA
|14
|IADONISI TERESA
|11
|DE CICCO MATTIA
|8
|FELICITA’ FABIANA
|8
|LIGUORI IN SAVIANO GAETANA DETTA TANIA
|8
|PESCE SABRINA
|8
|RICCARDI MARIANNA
|7
|CACCIAPUOTI ASSUNTA
|6
|GIUSTINIANI BARBARA
|3
|CHIACCHIO PASQUALE
|2
|SERPI MARIA
|2
|PALMIERO TERESA DETTA TINA
|0
|SPERA FELICE
|0
DE LUCA PRESIDENTE
|Candidato
|Preferenze
|VENANZONI DIEGO
|269
|SIMEONE GAETANO DETTO NINO
|171
|FORTINI LUCIA
|115
|CARBONE CIRO
|110
|ASCIERTO DELLA RATTA MARIO
|85
|RENZI LUIGI
|73
|RAIA PAOLA
|39
|LETTIERI VITTORIA
|28
|RUFFINO VINCENZO
|26
|TUFANO ANTONIO
|24
|FRANZESE ELVIRA
|21
|DE PASCALE CARMINE DETTO GENERALE
|20
|FERRIERO GIUSEPPINA
|20
|DE LAURENTIIS TONY
|19
|LONGOBARDI ALFONSO
|18
|MOCERINO CARMINE
|18
|GIUSTINO ANNA
|17
|DONADIO DONATELLA
|16
|MIRABELLA MARTINA
|16
|CARELLI LOREDANA
|15
|GARGIULO LEONE DETTO LEONE
|13
|CASTALDI BENEDETTA
|11
|VERDE LUCIANA
|9
|NAPPI CONCETTA IMMACOLATA DETTA IMMA
|6
|D’ALISE MARILU’
|3
|PERNA BARTOLOMEO
|2
|DE ANGELO TOMMASA DETTA MAGGIO
|1
LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI:
|Candidato
|Preferenze
|DI FENZA PASQUALE
|706
|ARIA TERESA
|134
|AIELLO ANNA
|25
|IOVINE AURELIANO
|25
|SOMMESE GIUSEPPE DETTO PEPPE
|12
|ADELFI GIOVANNI
|11
|RICCI BARBARA
|8
|DE ROSA MARIA ROSARIA
|7
|FELICELLA MARIA
|7
|DE MATTHAEIS MARIO DETTO MATTEIS
|5
|SABATINO CINZIA
|4
|SANNINO GIUSEPPE
|4
|FERRAJOLI SILVIA
|4
|ARTIACO PROCOLO DETTO PROCOLO
|3
|BORRELLI RITA
|3
|DE FALCO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA
|1
|MANFREDONIA MARIA
|1
|ROSCIANO ELIA DETTO ELIA
|1
|RUOCCO FRANCESCA
|1
|SACCO IVANA
|1
|ZITO ROSANNA
|1
|CELARDO MARIA
|0
|CERCIELLO PAOLO
|0
|DE SIMONE ALESSANDRO
|0
|DEL PORTO IMMACOLATA
|0
|MACCARONE ANIELLO
|0
|MORISIERI FRANCESCO MARIA DETTO FRANCESCO
|0
FARE DEMOCRATICO – POPOLARI FARE DEMOCRATICO – POPOLARI
Candidato Preferenze
TOTARO ALESSANDRO 648
PALUMBO ANIELLO DETTO NELLO 71
CANIGLIA MARIA DETTA CAF 47
CRISPINO PASQUALE 33
SANNINO PASQUALE 28
FIMIANI ALESSANDRO DETTO SANDRO 24
COPPOLA RAFFAELE 23
TUCCILLO VERONICA 22
SILVITELLI GIUSEPPE DETTO PEPPE 20
LEO LUIGI DETTO GINO 19
MARRONE NUNZIO DETTO PROF 18
PEZZELLA CARMEN 17
D’ANTONIO EDOARDO DETTO EDO 12
IZZO ANNA 12
CASO VINCENZO 10
BIFULCO ANTONIO 9
COSENZA LUIGI 8
DI MAIOLO FELICE DETTO FELICE 5
NERONE MICHELE DETTO D’ANDREA 2
PACIELLO DELIA DETTA DELIETTA 2
BIGLIARDO CATERINA 1
CARILLO EMILIA 1
GIANNALAVIGNA LORENZO DETTO LORENZO 1
OSSAME ANGELA 1
REGA RAFFAELLA DETTA LELLA 1
VASTOLA VINCENZO 1
BORRELLI AGNESE DETTA ROSARIA 0
CAMPANIA LIBERA
|Candidato
|Preferenze
|PORCELLI GIOVANNI
|386
|BENEDUCE FLORA
|174
|CASILLO TOMMASO
|132
|CAFARELLI MARIANGELA
|51
|CRISCUOLO FRANCESCA
|33
|MAZZONI ERMINIA
|20
|SEDU HILARRY
|20
|DE MICHELE FAUSTO
|17
|TOMMASIELLI GIUSEPPINA DETTA PINA
|16
|DI NAPOLI LINDA
|15
|GORGA CLELIA
|13
|TROISE GIUSEPPE
|13
|CENERI SILVIO
|12
|DI NATALE CARMINE
|10
|CERCHIA RAFFAELA
|7
|BUONAFEDE VITTORIO
|6
|LOMBARDI ANIELLO DETTO FIAT
|5
|BARTOLI DANIELA
|3
|D’ORAZI BRUNO
|3
|MANZO MARIA
|3
|RICCIARDI VALERIA
|3
|AMABILE ELISABETTA
|2
|ROTONDO ALFREDO
|1
|SACCO ROSARIO
|1
|SALZANO BARBARA
|1
|DE MARTINO MARIA TERESA
|0
|VECCHIARINO FABIO
|0
LEGA SALVINI CAMPANIA
|Candidato
|Preferenze
|BAIANO LUIGI
|546
|DONNARUMMA MARIA CONCETTA DETTA TINA
|294
|SEQUINO BIAGIO
|199
|CAMPANA CIRO
|172
|NAPPI SEVERINO
|85
|CAPUOZZO ROSA
|55
|RUSSO ANGELA
|52
|PINTO FRANCESCO
|29
|PEREZ MARIA ROSARIA
|12
|SAPIGNOLI SIMONA DETTA SAPI
|10
|SOMMELLA ITALIA
|10
|ESPOSITO MAURIZIO
|9
|ACQUAVIVA FRANCESCO CLAUDIO
|7
|ERRICO PASQUALE
|5
|COPPOLA MARIA
|3
|FOCONE GIUSEPPE
|2
|MANZO GENNARO
|2
|SEBASTIANO UGO
|2
|SCANDROGLIO MARIAM
|1
|VASSALLO SAVERIA DETTA VERIA
|1
|CARILLO SAVERIO
|0
|CUTOLO MARIO MASSIMILIANO
|0
|DI MAIO GIANMARIA
|0
|GALLO ANNA
|0
|IOVANE MAURO
|0
|PITONE VITALE
|0
|RUGGIERO EMANUELA
|0
FRATELLI D’ITALIA
|Candidato
|Preferenze
|NONNO MARCO
|323
|PALLADINO MICHELE
|291
|SCHIANO DI VISCONTI MICHELE DETTO SCHIANO
|228
|RESCIGNO CARMELA
|94
|AMENTE COSIMO
|67
|RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO
|59
|DIODATO PIETRO
|37
|SCHIFONE MARTA
|37
|PELUSO GABRIELLA
|29
|ALLOCCA FILOMENA DETTA FRANCESCA
|24
|GUARDASCIONE TERESA
|22
|ROMASTO LUCIA
|19
|SAVOIA ANIELLO DETTO NELLO
|19
|AURIEMMA PASQUALE
|12
|CELENTANO ANNUNZIATA DETTA TITTI
|12
|DE MARTINO MARIA
|11
|SPARICE STEFANIA
|6
|GRIPPO GERARDO GIOVANNI
|5
|ROMA ELEONORA
|5
|INFUSO DAVIDE
|4
|MARINO FRANCESCA
|4
|SANTOMAURO MAURIZIO
|3
|DI MASO ASSUNTA ANTONIETTA
|2
|IACONO RESTITUTA CIRA
|2
|MAZZA ANTONELLO MARIA
|1
|CUOCO GERARDA
|0
|IOZZINO ELENA
|0
UNIONE DI CENTRO
|Candidato
|Preferenze
|SANTORO ROSA DETTA ROSSELLA
|137
|GUARINO LUIGI
|90
|GIOCONDO MADDALENA DETTA ILENIA
|25
|TARTAGLIONE ANNA
|24
|VESPA PASQUALE
|24
|MARINO ANGELO
|15
|FUNARO PIETRO
|13
|CIAVOLINO VALERIO DETTO VALERIO
|12
|TESTA NUNZIO FRANCESCO
|12
|GIACOBBE PASQUALE
|11
|MAIELLO ANTIMO
|9
|CINQUE GENNARO
|8
|ESPOSITO TORQUATO
|6
|TUCCILLO DANIELA
|4
|D’ANTONIO GIUSEPPE
|3
|FEDELE ALBERTO
|2
|LOMBARDI MARIAFRANCESCA DETTA MAZZOCCA
|2
|PROCIDA ANGELA
|2
|ANTELMI EVA
|1
|MONTE RAFFAELINA DETTA LELLA
|1
|RINALDINI DANIELA
|1
|SPAVONE VINCENZO
|1
|CERRITO MASSIMILIANO
|0
|FRAGNA IMMACOLATA
|0
|MOCCIA PELLEGRINO DETTO PIETRO
|0
|PEPE GIULIO
|0
|RUGGIERO ANTONIA
|0
FORZA ITALIA
|Candidato
|Preferenze
|SILVESTRO FRANCESCO
|68
|PATRIARCA ANNA RITA
|55
|CARDAMURO RAFFAELE GIUSEPPE
|32
|DI SCALA MARIA GRAZIA
|27
|RUSSO ERMANNO
|26
|CASCONE FRANCESCO DETTO FRANCO
|23
|PELUSO GIOVANNI
|19
|CASORIA PASQUALE
|13
|DE SIMONE ANNA RITA
|10
|DE GREGORIO GIUSEPPE
|8
|ALFANO GIOVANNI
|5
|GIULIANO ANTONIO
|5
|CAPODANNO GENNARO
|3
|FERRARI GIOVANNA DETTA REI
|2
|SCIACCA ANGELO
|2
|BENIGNO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA
|1
|PERILLO SALVATORE
|1
|ALVITI GIUSEPPE
|0
|AMBROSIO ANGELA
|0
|BOTTA PAOLO
|0
|CORREALE PIERA
|0
|CUSATO LAURA
|0
|LANZA ARMANDO
|0
|LETTIERI FRANCESCA DETTA CHICCA
|0
|MELE MARIO
|0
|MONTUORI GENNARO DETTO PALUMMELLA
|0
|SANZULLO STEFANIA
|0
MOVIMENTO 5 STELLE
|Candidato
|Preferenze
|CIARAMBINO VALERIA
|336
|ZANFARDINO ANGELO
|119
|MUSCARA’ MARIA DETTA MARI’
|107
|SAIELLO GENNARO
|82
|MALERBA TOMMASO
|75
|CIRILLO LUIGI
|66
|AMATO ANITA DETTA ANITA
|37
|CAIAZZO LUCA DETTO LUCARIELLO
|23
|DE GIULIO TERESA
|18
|PENNACCHIO ANTONIO YOSEPH
|17
|MANZO GIULIANO
|16
|STEFANELLI MARIO
|14
|REA GIOVANNI
|10
|FERRANTE EMANUELA
|9
|CAPRIELLO GENNARO LUCA
|9
|SODANO PAMELA IMMACOLATA
|8
|FERRUZZI MARCO
|6
|CAROTENUTO DARIO
|6
|MAZZARINO BIANCA DETTA BIANCA
|5
|BIGLIETTO MARIA CARMINA
|4
|CRASTA ANTONIO
|4
|MEGLIO IOLANDA
|3
|CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO
|2
|TAGLIAFIERRO ANTONIO
|2
|MAZZELLA ORFEO
|1
|LOTITO ROSARIO
|1
|TAMMARO ENRICO
|0
TERRA
|Candidato
|Preferenze
|FANELLI STEFANIA
|536
|SCALA ANTONIO DETTO TONINO
|65
|D’ANIELLO CARMINE
|47
|CIOTOLA ELENA
|29
|PACE SALVATORE
|14
|LUONGO ANTONIO
|8
|CARUSO GIOVANNI
|8
|MASIA MARGHERITA DETTA RITA
|2
|RUOTOLO FRANCESCO
|2
|IERVOLINO MARIA TERESA DETTA MAITE
|1
|CONFUORTO GAETANA DETTA TANIA
|1
|GIULIANI ANNAMARIA
|1
|MONTELLA MASSIMO
|1
|PUCINO FILIPPO
|1
|ADAMO RAIMONDO
|0
|ALTIERO SALVATORE
|0
|COPPOLA ANGELA
|0
|D’AMBRA MICHELE
|0
|DE SIMONE OLIMPIA DETTA LILLY
|0
|FRATTINI SERGIO
|0
|GENTILE RAFFAELE
|0
|GUARIGLIA GIULIANO
|0
|IOVINE ANTONIO
|0
|MALINCONICO ALESSIO
|0
|PASTORINO PAOLA
|0
|ROMANO GIUSEPPINA
|0
|SCARFATO ARMANDO GUGLIELMO
|0
POTERE AL POPOLO!
|Candidato
|Preferenze
|GRANATO GIULIANO
|149
|LUISE GABRIELLA
|135
|DI MAURO FRANCESCO DETTO FRANCO
|12
|TESONE GENNARO
|10
|FAYE MARIEMA DETTA MARIEMA
|7
|PARRELLA MARIA PIA
|6
|ZANNI MARIA PIA
|6
|MANNA MARCO
|5
|URCIUOLO SALVATORE
|5
|LOMBARDI LAURA
|4
|CORDONE DOMENICO
|3
|DI BERNARDINI MIRKO
|3
|HILA ALBAN DETTO ALBAN
|3
|PIRONE MARZIA
|3
|SASSO CLEMENTINA
|3
|AMURA NUNZIA
|2
|TIRELLI FABIO
|2
|ATRIPALDI LUIGIA
|1
|DE FILIPPO ORNELLA
|1
|DIASPRO ROSA
|1
|MADDALUNO MICHELE
|1
|DE LUCA CHRISTIAN
|0
|LENZI ANDREA
|0
|MOCCIA RAFFAELE
|0
|MOLLO SALVATORE
|0
|SALOMONE STEFANIA
|0
|TESORIERO SARA
|0
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