Elezioni regionali Marano, tanti delusi. Sotto le aspettative Totaro, Pagano supera Bove, Casillo primo nel Pd

La competizione interna a Marano (per le regionali) ha visto molti candidati al di sotto delle loro previsioni. Nel Pd Mario Casilo (nella foto), 555 voti, fa di gran lunga meglio di Gianluca Daniele (299 voti) e Bruna Fiola (235). Il Pd raccoglie 2500 preferenze attestandosi sul 12,8 per cento. I democratici sono tallonati dalla lista de Luca Presidente che raccogli 2350 preferenze. La candidata portata dal sindaco Visconti, Giordana Mobilio, poco più di 188 voti.

Italia Viva: Giovanni Pagano supera il medico Pasquale Bove. I renziani si assestano sul 7,34 per cento raccogliendo poco più di 1720 voti.

Liberali democratici e moderati. Il geometra Pasquale Di Fenza primo con 690 (primo anche in città) preferenze e quasi 1200 voti totali di lista. Alessandro Totaro (Popolari e liberal democratici) poco più di 645 preferenze. Giovanni Porcelli, ex sindaco di Mugnano in campo con Campania Libera, poco più di 360 preferenze.

Nel centrodestra il primo partito è la Lega, che scende però rispetto alle amministrative. Luigi Baiano si ferma a 520 preferenze, Sequino Biagio a 195 e Ciro Campana a 170. Marco Nonno (Fdi-318 voti) fa meglio di Michele Palladino e Michele Schiano. Stefania Fanelli (Terra) si aggira sui 530 voti. Rossella Santoro (Udc) poco più di 133. Nicola Campanile, ex sovraordinato del Comune, raccoglie 47 preferenze con la lista Per le Persone e la Comunità.

