Regionali, De Luca ha chiuso la campagna a San Giovanni a Teduccio promettendo il lungomare

Vincenzo De Luca, governatore uscente della Regione Campania e ricandidato per il centrosinistra, ha chiuso ieri a sorpresa la sua campagna elettorale a San Giovanni a Teduccio, quartiere dell’area orientale di Napoli. Dal palco, il presidente ha esordito sottolineando che ha scelto San Giovanni per assumersi “un impegno quello di realizzare il lungomare. Sapete – ha detto rivolgendosi alla folla che, in piu’ di un’occasione lo ha applaudito – che di queste cose si e’ parlato per anni, come si e’ parlato anche di Bagnoli e del centro storico. Ma io mantengo le promesse”.













