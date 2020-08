Nola: champagne contraffatto in vendita. Carabinieri denunciano imprenditore

99 Visite

A Nola i carabinieri del Nas di Napoli – supportati dai carabinieri della locale stazione – hanno effettuato svariati controlli igienico-sanitari nei locali commerciali del centro città.

Durante le operazioni, i militari del Nas hanno denunciato per ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci il titolare di un bar in piazza ferrovia.

Rinvenute e sequestrate 3 bottiglie di champagne di un da 750 centilitri l’una. Erano contraffate: il particolari che ha insospettito i carabinieri sta nelle scritte in etichetta che erano sbiadite. Mancava anche il numero di lotto.

Il titolare dell’esercizio è stato, infine, “diffidato” per delle non conformità strutturali.













