Oroscopo e longevità: ecco i segni che vivono di più

71 Visite

Ariete

La costellazione zodiacale non durò a lungovita per donne e uomini. Le donne possono aspettarsi almeno 78 anni di vita, uomini – a 79 anni. Il principale flagello della salute dell’Ariete rimane lo stress, portando a insonnia, emicrania, malattie cardiache.

Suggerimento: tratta la filosofia filosoficamente! Allevierà la testa di pensieri pesanti, capelli grigi e prolungherà la tua vita.

Toro

La vita di lunga data è promessa dalle stelle a tutti i Toro. Le donne hanno tutte le possibilità di incontrare il loro 80 ° anniversario e gli uomini, avendo superato questa frontiera, moriranno più vicino a 82 anni. Tuttavia, la tendenza del Toro all’obesità, alle malattie del sistema genitourinario e alle articolazioni, può ridurre significativamente gli anni liberati dal cielo.

Suggerimento: presta la dovuta attenzione alle vulnerabilità della tua salute, ed è possibile che ti serva fino a 100 anni!

Gemelli

L’aspettativa di vita media degli uomini è 78 anni, donne 85. Le gemelle tendono a cercare nelle loro vite il significato e a pensare alla sua fragilità. Sono spesso sopraffatti dalla noia e dallo sconforto, diventando depressi. Di conseguenza, ci possono essere problemi con il sistema respiratorio, il peso e le malattie degli arti.

Suggerimento: seguire attentamente la dieta ed evitare diete debilitanti. Il tuo corpo è particolarmente vulnerabile all’esaurimento.

Cancro. Il periodo di vita di donne arriva a 73 anni, uomini – 68. I primi “incontrano Dio” quei rappresentanti del segno che ignorano le regole di uno stile di vita sano e non frequentano i medici. Tutta la colpa è la loro sospettosità e fissazione sulle malattie, non sulla guarigione. I tumori spesso soffrono di malattie vascolari, miopia e anomalie del tratto digestivo.

Suggerimento: le stelle indicano una maggiore tendenza all’oncopatologia, quindi non dimenticare di prendere misure preventive obbligatorie.

Leone

La maggior parte delle donne e degli uomini di questo segno gestisconovivere a 74 anni se suonano in tempo in caso di gravi malattie. La loro peculiarità è quella di nascondere tutti i problemi in sé stessi e di non lamentarsi, spesso diventa la causa della malattia trascurata. Una cattiva salute può innescare un sistema cardiovascolare debole, schiena e occhi.

Consiglio: lascia che i parenti si preoccupino di te e della tua salute!

Vergine

Per le donne, le stelle misurano il corso della vita di lunghezzafino a 81 anni, per gli uomini – fino a 77 anni. La salute della Vergine non è privata, anche se molti di loro hanno un sistema digestivo vulnerabile e soffrono di disturbi legati al suo lavoro. Ma, non guardandolo, gli astrologi chiamano Dev i fegatini longevi in ​​buona salute.

Consiglio: non sprecare lo stomaco più spesso, mangiare solo cibi sani e non mangiare troppo. In questa situazione, le stelle sono pronte a darti qualche altro anno di vita.

Bilancia.

La Bilancia non è il rappresentante vivente più lungo il cerchio zodiacale (donne sotto i 77 anni, uomini fino a 73 anni). Tuttavia, hanno l’opportunità di discutere con testardi statistiche astronomiche e vincere molti altri anni di vita se si prendono cura della loro debole immunità. Elevate proprietà protettive del corpo aiuteranno la Bilancia e altri potenziali rischi – malattie della pelle, lombari e renali.

Consiglio: mantieni la tua salute in un luogo asciutto e caldo, poiché le stelle ti consigliano di evitare il raffreddore e l’umidità elevata.

Scorpioni

Vite relativamente brevi vivono Scorpioni -donne in media a 62 anni, uomini a 63 anni. Gli astrologi spiegano questo dal fatto che gli Scorpione sono difficili da trattare. Preferiscono completare la loro vita, senza vivere fino a tarda età, solo per sbarazzarsi di qualsiasi intrusione medica nelle loro vite.

Suggerimento: la vita si allungherà senza medici, se presti sufficiente attenzione alla prevenzione delle malattie della gola e del sistema urogenitale.

Sagittario

La cattiva salute del Sagittario influisce sul loro aspettativa di vita. I sistemi muscolo-scheletrici e cardiovascolari con un bouquet completo di malattie croniche nel senso letterale accorciano la vita del Sagittario. Le donne superano raramente la soglia dei 73 anni e gli uomini – 69 anni.

Consiglio: le donne Sagittario dovrebbero prestare particolare attenzione a capelli, unghie e pelle, Sagittario maschio – prostata.

Capricorno

I Capricorno sono molto resistenti. Stanno coraggiosamente vivendo numerose malattie che persistentemente perseguono fino alla vecchiaia. Non solo che alcuni di loro nella loro vita devono sopravvivere non una dozzina di malattie, quindi sono anche soggetti a lesioni gravi. Un incessante attacco alla salute non consente ai Capricorn di vivere più a lungo di 80 anni, e gli uomini – 77.

Suggerimento: nell’età adulta, esiste un’alta minaccia per le articolazioni, l’udito, le vie biliari e il sistema digestivo.

Acquario

In media, tutti gli Acquari vivono fino a 72 anni. La salute degli uomini e delle donne dell’Acquario è difficile da spiegare con la logica medica. Nel caldo gli Acquari sono in grado di catturare facilmente la polmonite, e nel freddo invernale non starnutiscono nemmeno da una lunga camminata senza un copricapo.

Consiglio: fai attenzione alle malattie legate alla circolazione sanguigna, alla vista, ai disturbi gastrointestinali e allo stress.

Pesci

Le donne-pesci riescono a vivere fino a 75 anni, eper gli uomini – fino a 71 anni. Gli astrologi li riconoscevano come il segno più doloroso dello zodiaco. Possono vedere la vecchiaia solo se superano numerose malattie polmonari (dispnea), articolazioni (artrosi), pelle (licheni, funghi delle unghie).

Suggerimento: non tutti i pesci amano l’acqua. Fare attenzione quando lo si utilizza e quando si prendono le procedure dell’acqua.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS