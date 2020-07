Marano, incidente al corso Europa: giovane travolto da un’auto. L’investitore sarebbe scappato

2.161 Visite

Incidente nella tarda serata di ieri al centralissimo corso Europa. Un giovane sarebbe stato travolto da un’autovettura e il guidatore, secondo le prime testimonianze raccolte, si sarebbe dileguato senza prestare soccorso. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Si attendono conferme ufficiali sull’esatta dinamica dell’accaduto, ripreso con video da alcuni residenti. Video che abbiamo deciso di rimuovere per non urtare la sensibilità delle persone.













