Amministrative a Calvizzano e il ruolo del Pd. L’ex sindaco Granata: “Non ci sono le condizioni per allearci con qualcuno”

La domanda ricorrente a Calvizzano, alla vigilia delle elezioni amministrative, è una sola: cosa farà il Partito democratico? Con chi si schiererà, chi appoggerà o ha un progetto autonomo? Al momento in campo ci sono due nomi: il veterano Giacomo Pirozzi e l’avvocato Oscar Pisani, da qualche anno residente nel piccolo comune il cui municipio è reduce da uno scioglimento per camorra.

Per l’ex sindaco Giuseppe Granata, esponente del Pd intervistato dal nostro portale, “non ci sono le condizioni per presentarsi ai nastri di partenza. L’attuale legge elettorale non consente – aggiunge Granata – di mettere in campo qualcosa di innovativo che abbia però anche qualche chance di vittoria. Il nostro ragionamento è chiaro: non possiamo allearci né con Pirozzi né con Mauriello se dovesse scendere in campo. Né sembrano fattibili altre opzioni (Pisani, ndr). Staremo alla finestra e faremo opposizione dall’esterno”.













