Marano, lavori Open Fiber: summit al Comune. “Giovedì inizieranno i lavori per asfaltare nuovamente le strade coinvolte”

Si è tenuta questa mattina presso l’Ufficio Tecnico Comunale l’incontro tra i rappresentanti della Open Fiber (azienda che si occupa dell’installazione della fibra ottica) e l’Amministrazione Comunale. Presenti il Sindaco Rodolfo Visconti, l’Assessore Paolo D’Alterio, i Consiglieri Ciro Marzi e Lorenzo Abbatiello della Prima Commissione Consiliare in materia di lavori pubblici e l’Ing. Gianni Napoli. L’attenzione è stata posta in particolare sugli scavi che hanno interessato vari punti della Città e sull’imminente ripristino dello stato dei luoghi. Analizzato il cronoprogramma degli interventi si fa sapere che giovedì mattina inizieranno i lavori per asfaltare nuovamente i punti in questione cercando in maniera “compensativa” di ottenere anche su alcune arterie maggiormente ammalorate l’intervento di ripristino per l’intera carreggiata. I lavori interesseranno: Corso Europa, Via Falcone, Via Emília, Viale Duca D’Aosta, Via Morelli, Via Norvegia, Via Arafat, Via Unione Sovietica, Via Ranucci, Via Sconditi, Via Lazio, Via De Curtis. Infine sono stati effettuati anche diversi sopralluoghi per verificare le reali condizioni.

Comunicato Stampa Prima Commissione Consiliare Permanente













