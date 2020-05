Favorirono la latitanza del boss Orlando: tutti condannati i fiancheggiatori. Tre anni anche a “Mazzolino”

808 Visite

La sentenza è di poco fa. Sono stati condannati gli uomini che favorirono la latitanza del super boss Antonio Orlando (nella foto in alto), a capo dell’omonimo clan, da oltre un anno in regime di 41 bis. Il gip D Ruggiero, con il rito abbreviato, ha condannato Raffaele Scognamiglio ad anni 8; Vincenzo Lauro a 2 anni e sei mesi (la richiesta della pubblica accusa era di 5 anni); Michele Di Maro a 4 anni e sei mesi (difeso dall’avvocato Paolo Trofino, foto in basso); Carloantonio Maiello a 2 anni e 6 mesi e il boss Orlando, alias “Mazzolino”, a tre anni di reclusione (la richiesta dell’accusa era di 8 anni e 4 mesi). Orlando era difeso dagli avvocati Dario Vannetiello e Rosario Pezzella (foto in basso). Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di favoreggiamento, estorsione, tentata estorsione e falso materiale. Orlando fu catturato dai carabinieri di Castello di Cisterna nel novembre di due anni fa nel comune di Mugnano. Lì fu localizzato, dopo una lunga latitanza, dai carabinieri di Castello di Cisterna coordinati dal pm della Dda Maria di Mauro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS