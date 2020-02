Al Levi di Marano il quarto appuntamento con l’associazione “Insieme a Marianna”

95 Visite

Ieri, presso l’Auditorium del Carlo Levi, è andato in scena il quarto incontro a cura dell’ Associazione “Insieme a Marianna” con Paola Giulianelli, madre adottiva dei tre figli di Marianna Manduca, e la psicologa psicoterapeuta Chiara Gambino che con Giampaolo Salvatore ha pubblicato il libro “Mai più Indifesa”: un libro che analizza in modo semplice e accessibile i meccanismi psicologici che spingono inconsapevolmente molte donne a costruire e mantenere relazioni fonte di sofferenza o vittimizzanti per guidarle verso soluzioni creative.

Si è riflettuto su argomenti relativi al fenomeno sociale del femminicidio che da diversi anni, purtroppo, vede molte, troppe vittime nel nostro Paese. Organizzatori dell’evento la prof.ssa D’Orsi Giuliana e Maria Rosa Nuvoletta, che hanno moderato l’incontro-dibattito che ha riscontrato una notevole presenza e partecipazione attiva da parte degli studenti.













