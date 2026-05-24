Garlasco, audio di Sempio intercettato: “I magistrati sono corrotti, mi aspetto il peggio possibile”

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Sospetti gravissimi: “Noi sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta”. E i nomi sono dei magistrati che lo stanno indagando: “Napoleone, Civardi… sono tutti stra-corrotti”. È il 21 marzo 2025, sono le prime battute dell’inchiesta a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, commesso il 13 agosto 2007. L’indagato è in auto con un’amica, l’incidente probatorio incombe e i summit con i suoi legali Massimo Lovati e Angela Taccia puntano in una direzione: “Ieri sera stavamo parlando e lui e l’Angela continuavano a dire: si vede che è una cosa pilotata in qualche modo perché gli elementi non vengono detti”. Parole che coinvolgono anche il gip che, di lì a poco, fisserà le udienze in Tribunale a Pavia: “Poi c’è la gip che è Garlaschelli, che l’Angela m’ha detto che è una… m’ha detto che è una stronza”. E travolgono tutti: “Perché le persone sotto sono corrotte – insiste Sempio – quindi io mi aspetto il peggio possibile… da tutto questo. Eh vediamo, vediamo ora quale sarà la reazione. Ha dieci gironi di tempo. Magari lunedì dicono già che fanno l’incidente probatorio. Se lo fanno lunedì vuol dire che proprio sotto sono… son tutti pagati e via”.













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