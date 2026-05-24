Spari all’esterno della Casa Bianca, ancora paura per Trump. Assalitore ucciso

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo armato si è avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, all’angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, intorno alle 18 ora locale. L’assalitore ha brandito l’arma e sparato verso la struttura. A quanto emerge, l’uomo non è entrato nel complesso. I proiettili hanno ferito una persona che casualmente passava di lì: le stesse autorità non hanno ancora chiarito se l’uomo sia stato centrato dal responsabile dell’attacco o dal fuoco di risposta degli agenti.