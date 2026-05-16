Maltempo a Marano, strada (rifatta pochi mesi fa) devastata e alberi caduti

Ancora danni e disagi a Marano a causa del maltempo di questo insolito mese di maggio. Tra le situazioni più critiche c’è quella di via Marano-Quarto, dove il manto stradale ha subito gravi cedimenti nonostante il tratto fosse stato rifatto appena pochi mesi fa, durante l’amministrazione del precedente sindaco.

Residenti e automobilisti denunciano lavori eseguiti in maniera evidentemente approssimativa, con buche e dissesti riemersi dopo le forti piogge degli ultimi giorni.

Problemi anche in via Santa Maria a Pigno, dove un albero è caduto sulla carreggiata creando momenti di paura e rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze competenti per mettere in sicurezza l’area.

Il maltempo continua dunque a mettere in evidenza fragilità infrastrutturali e criticità mai realmente risolte sul territorio.