Maldive. Morto uno dei sub che partecipavano alle operazioni di ricerca nella grotta

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Un sommozzatore delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (MNDF) è deceduto oggi mentre partecipava alle operazioni di ricerca e soccorso per localizzare i corpi dei quattro sommozzatori italiani dispersi in una grotta sottomarina vicino all’atollo V di Alimatha.

Nonostante il soldato sia stato trasportato d’urgenza all’ospedale ADK dopo un peggioramento delle sue condizioni, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Le forze armate non hanno ancora reso nota l’identità del soldato deceduto.

L’incidente è avvenuto durante un’immersione effettuata oggi per esplorare la terza delle tre camere della grotta. Sebbene due camere fossero state esplorate venerdì, nessuno dei quattro sommozzatori dispersi è stato ritrovato. Il portavoce dell’Ufficio del Presidente aveva precedentemente affermato che «anche con le attrezzature più moderne, i sommozzatori non riuscirebbero ad avvicinarsi facilmente a quella grotta».

Il militare sarebbe morto per un problema di depressurizzazione durante la fase di risalita.