Latitante dell’Alleanza di Secondigliano arrestato in Spagna: blitz tra Napoli e Alicante

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato e il Grupo Localizaciòn della Udyco della Comisaria General Policia Judical della Policia Nacional de Madrid hanno tratto in arresto in Spagna, presso la città di Alicante un pericoloso latitante che vanta una storica militanza camorristica quale esponente di vertice del clan Licciardi confederato, in uno ai clan Contini e Mallardo, al cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano.

Il ricercato, potendo contare su una fitta rete di favoreggiatori e sulla disponibilità di ingenti risorse economiche, si era sottratto alla cattura in data 25 giugno 2025 quando nei suoi confronti era stato emesso un decreto di fermo del P.M. per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, poi divenuto ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia.

La fattiva ed intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia e svolta dalla Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile di Napoli e dal Servizio Centrale Operativo con la collaborazione di ENFAST Italia – Servizio per la Collaborazione Internazionale di Polizia, di Europol 4 e con l’ausilio del personale della sezione investigativa della Polizia di Frontiera aerea dell’aeroporto di Capodichino , ha consentito di raccogliere elementi investigativi che hanno portato a ritenere che il ricercato si trovasse in Spagna e precisamente nell’area di Alicante, dove effettivamente è stato tratto in arresto mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari.

Proprio i riservati preparativi per un viaggio in Spagna hanno consentito di monitorare gli spostamenti di alcuni stretti congiunti e di catturare il latitante.

Il provvedimento cautelare eseguito è stato adottato nella fase delle indagini preliminari, il destinatario è persona sottoposta ad indagine e, pertanto, da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.