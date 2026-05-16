“A Voce Alta”: gli studenti della Socrate-Mallardo di Marano in scena contro la violenza di genere

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Il 15 maggio 2026 l’Istituto Comprensivo I.C. Socrate-Mallardo presso l”Auditorium “G.Siani”ha ospitato “A Voce Alta”, un emozionante evento musicale presentato dalle alunne e dagli alunni della sezione con potenziamento sportivo. Una manifestazione intensa e coinvolgente che ha visto protagonisti i giovani talenti della scuola, capaci di trasformare arte ed emozioni in un importante messaggio sociale.

Lo spettacolo nasce da un percorso educativo sviluppato in classe sui temi della parità di genere, del rispetto reciproco e della prevenzione della violenza sulle donne. Attraverso il linguaggio del teatro, della musica e della danza, gli studenti hanno riflettuto su parole, atteggiamenti e stereotipi che spesso feriscono e limitano la libertà delle persone. Un lavoro profondo e significativo che ha portato i ragazzi a comprendere che la violenza non è mai amore, che dire “no” è un diritto fondamentale e che chiedere aiuto rappresenta un grande atto di coraggio.

Il messaggio centrale dello spettacolo è stato chiaro e diretto: il rispetto è alla base di ogni relazione autentica e il cambiamento può iniziare anche dai piccoli gesti quotidiani. Un concetto espresso con forza nella celebre canzone I Will Survive di Gloria Gaynor, interpretata attraverso una coinvolgente coreografia eseguita dagli alunni del corso C.

L’iniziativa è nata da un’idea della professoressa Paola Vattucci, funzione strumentale orientamento e referente della sezione con potenziamento sportivo, ed è stata accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica professoressa Teresa Formichella.

Fondamentale anche il contributo professionale della coreografa Roberta Macrì, che ha arricchito lo spettacolo con sensibilità artistica e grande competenza e della

professoressa Daniela Ruggiero che ha curato con passione e competenza la drammatizzazione.

La realizzazione dell’evento è stata inoltre resa possibile grazie al sostegno dello sponsor Ristrutturare Casa di Costantino Giarra.

“A Voce Alta” non è stato soltanto uno spettacolo scolastico, ma un vero momento di crescita, consapevolezza e condivisione, in cui i ragazzi hanno dimostrato come la scuola possa diventare luogo di educazione ai valori, alla libertà e al rispetto dell’altro.













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