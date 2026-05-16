Auto a tutta velocità investe pedoni: sette feriti, quattro gravi. L’investitore è un 31enne

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In pieno centro a Modena un’auto lanciata a tutta velocità ha investito diversi pedoni. Ci sono 7 feriti, due dei quali sono in gravi condizioni, soprattutto una donna che rischia le gambe. L’incidente è avvenuto sulla via Emilia, all’altezza di Largo Porta Bologna, nel centro storico della città. Il conducente della macchina, italiano di origine marocchina, ha cercato di fuggire e ha anche accoltellato una persona che cercava di fermarlo: è stato alla fine preso e portato in questura.

Terrore nel centro storico di Modena, dove un’auto a tutta velocità ha falciato diversi pedoni per poi finire contro la vetrina di un negozio di abbigliamento.

L’incidente è avvenuto in largo Porta Bologna, lungo la via Emilia, in un sabato pomeriggio in cui la gente affolla il centro della città.













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