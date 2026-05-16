Salim El Koudri, ha 31 anni: è lui l’uomo che ha travolto i pedoni

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Si chiama Salim El Koudri ed è laureato in Economia, a quanto si apprende, l’uomo che sabato pomeriggio in centro a Modena alla guida di un’auto ha travolto alcuni pedoni. L’uomo, 31 anni, è nato a Seriate il 30 marzo del 1995, in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino, nel Modenese. In base a quanto emerge sembra l’uomo è risultato negativo al tampone per l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.