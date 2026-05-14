Camorra, il caso Torre Annunziata. Il procuratore Fragliasso ribadisce in commissione antimafia: “Comune sotto scacco dei clan”. Comune a rischio scioglimento come Castellammare

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Durante un’audizione in Commissione Antimafia, il procuratore ha descritto un sistema che sembra non aver imparato nulla dagli errori del passato. La camorra a Torre Annunziata non è solo un ricordo legato al cemento di Palazzo Fienga, ma una realtà che morde ancora il freno della politica locale. Secondo il magistrato, il Comune sarebbe scivolato su troppe opacità, portando il sindaco Corrado Cuccurullo a mollare la spugna. Tra inchieste secretate e silenzi rotti, il quadro che emerge è quello di una città dove i boss provano ancora a dettare legge.

Una città sotto scacco: il grido del procuratore

L’analisi del capo della Procura di Torre Annunziata non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Durante il faccia a faccia con i parlamentari, Nunzio Fragliasso ha usato termini pesantissimi, parlando di «un territorio letteralmente infestato dalla criminalità». Nonostante i riflettori dei media, la situazione non sarebbe affatto migliorata negli ultimi mesi. Anzi, il magistrato segnala una «recrudescenza di alcuni fenomeni» che preoccupano seriamente gli inquirenti. Invece di una pulizia profonda, si sarebbe preferita una gestione di facciata, incapace di tagliare i ponti con i vecchi sistemi di potere del malaffare.

Palazzo Fienga e le accuse di contiguità

Tutto è esploso durante l’abbattimento della storica roccaforte dei Gionta, un momento che doveva essere solo di festa per lo Stato. In quel contesto, Nunzio Fragliasso aveva già lanciato siluri contro l’amministrazione, parlando di «opacità e contiguità con la criminalità organizzata». Molti avevano letto quelle parole come un’uscita a caldo, ma in Commissione Antimafia il procuratore ha confermato ogni singola virgola. Ha spiegato che la decisione di esporsi pubblicamente non è stata un capriccio, ma una necessità dettata dal fallimento dei tentativi di dialogo istituzionale.

Perché il dialogo con il sindaco è fallito

Dietro le quinte, il magistrato avrebbe provato più volte a raddrizzare la rotta del Comune, ma senza successo. «Sono stato costretto a farlo perché ogni volta ho provato a dialogare ma mi sono trovato davanti a comportamenti antitetici rispetto a quanto suggerito», ha confessato Nunzio Fragliasso. Insomma, da una parte la Procura indicava i rischi, dall’altra il Municipio sembrava ignorarli deliberatamente. Questo cortocircuito ha reso la convivenza impossibile, spingendo il primo cittadino alle dimissioni mentre una commissione d’accesso scava tra le carte degli uffici comunali.

Le mani dei boss sulla Madonna della Neve

Uno dei passaggi più inquietanti riguarda il controllo simbolico del territorio attraverso la fede e le tradizioni popolari. Il procuratore ha puntato il dito sulla processione della Madonna della Neve, spiegando come i clan usino l’evento per marcare il territorio. In questo scenario, le cosche riuscirebbero a imporre tappe e soste del corteo religioso per ribadire chi comanda davvero nei vicoli. Sotto questo ombrello protettivo, si nasconderebbero trame che vanno ben oltre la devozione, arrivando a toccare persino la gestione del Savoia Calcio e altri interessi economici locali.













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