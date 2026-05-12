Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti dell’Istituto Superiore Statale “Besta-Gloriosi” di Battipaglia. Giovedì 14 maggio alle ore 10:30, presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Besta – Gloriosi” di Battipaglia, in via Generale
Gonzaga 94, si terrà il convegno dal titolo “Lotta alla Contraffazione e Tutela del Made in
Italy”, rivolto agli studenti delle classi quarte dell’Istituto.
L’iniziativa è organizzata dal dirigente scolastico Carmen Miranda in collaborazione con
l’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Salerno – UADM Campania 2, con l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani sui rischi legati al commercio di prodotti contraffatti e sull’importanza
della tutela delle eccellenze italiane.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della dirigente scolastica Carmen Miranda.
Previsti poi gli interventi di Aurelio Cianfrone, Capo Sezione Verifiche e Antifrode Area
Territoriale Salerno e coordinatore del Servizio viaggiatori dell’Aeroporto di Salerno-Costa
d’Amalfi e del Cilento – UADM Campania 2, e di Lucia Peluso, funzionario della Sezione
Antifrode UADM Campania 2.
Nel corso del convegno saranno affrontati diversi temi, tra cui i risvolti economici, penali e
sociali del commercio di beni contraffatti in Italia, i casi pratici di sequestro di merce illegale, la
normativa in materia di contraffazione e il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
nella tutela del Made in Italy.
BATTIPAGLIA. “LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY”
Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti dell’Istituto Superiore Statale “Besta-Gloriosi” di Battipaglia. Giovedì 14 maggio alle ore 10:30, presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Besta – Gloriosi” di Battipaglia, in via Generale