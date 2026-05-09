Marano, svolta per i condomini di via Roma: affidati i lavori per la messa in sicurezza del palazzo interessato alla frana. Intervento inizierà la prossima settimana

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Dopo mesi di attesa, incontri e riunioni, arriva una novità importante per le famiglie evacuate dal palazzo di via Roma, dopo la frana dello scorso febbraio. Affidati i lavori di messa in sicurezza a una ditta di Pianura, che dovrebbe avviare gli interventi già dalla prossima settimana.
Le opere, richieste dalla Procura Napoli Nord, rappresentano il primo passo per consentire il ritorno nelle abitazioni delle 26 famiglie sgomberate. Successivamente saranno effettuate ulteriori verifiche per stabilire eventuali competenze sulla realizzazione di un muro di contenimento definitivo per l’area interessata dal cedimento.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews