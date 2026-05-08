Mugnano ricorda Luigi ed Enrico Amatore: il 14 maggio la terza edizione del Memorial al Vallefuoco

Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 9:00, il campo sportivo Vallefuoco di Mugnano diventerà il palcoscenico della terza edizione del Memorial Luigi ed Enrico Amatore. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Ad Sidera” e accessibile gratuitamente a tutti, si propone come un momento cruciale di commemorazione e coesione sociale. L’evento onora la memoria di Luigi, 64 anni, e di suo figlio Enrico, 21 anni, le cui vite si sono interrotte tragicamente il 10 giugno 2023, segnando profondamente le comunità di Mugnano e dell’area maranese. La tragedia ebbe luogo nel Casertano, quando l’ultraleggero Piper, con a bordo i due uomini, precipitò nelle campagne di Cellole, in località Pigna, poco dopo il decollo dall’aviosuperficie di Castel Volturno. La violenza dell’impatto causò la morte istantanea dei passeggeri Luigi Amatore marito del Dirigente scolastico Lina Varriale ed Enrico suo figlio. Enrico Amatore è ricordato non solo come vittima di un destino crudele, ma anche come un giovane dal sogno preciso: diventare pilota. Figlio di Lina Varriale, dirigente scolastica stimata tra Marano e Mugnano, Enrico incarnava l’aspirazione e il futuro di una famiglia straziata. Oltre tre anni dopo, il Memorial non rappresenta soltanto un rito di passaggio per elaborare il lutto, ma uno strumento attivo per mantenere viva la consapevolezza e la solidarietà. La scelta di Mugnano come sede riafferma il legame indissolubile tra le vittime e il territorio che le ha viste crescere, trasformando il dolore collettivo in un’occasione di riflessione e rispetto per la passione aeronautica che li accomunava.

Michele Izzo