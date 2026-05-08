Giro d’Italia, lunedì la presentazione della tappa Paestum-Napoli e delle iniziative collaterali

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Al fianco della Città Metropolitana di Napoli, quest’anno, anche la Regione Campania per il supporto alla tappa, in particolare per Paestum e il salernitano

Anche quest’anno, per la quinta volta di fila per uno storico pokerissimo del ciclismo moderno, il Giro d’Italia farà tappa a Napoli, per la frazione Paestum – Napoli, per promuovere l’eccezionale patrimonio che solo questo territorio può offrire e regalare ai 700 milioni di telespettatori di audience potenziale dei 200 Paesi collegati dai 5 continenti la possibilità di ammirare alcuni dei luoghi più belli al mondo, con un viaggio nell’incanto e nella storia.

E quest’anno, accanto alla Città Metropolitana di Napoli, a sostenere l’evento c’è anche la Regione Campania, in particolare a supporto di Paestum e del salernitano, per una tappa che costituirà un vero e proprio sogno nella Magna Grecia, dai templi dell’antica Poseidonia alle vestigia di Neapolis.

Lunedì 11 maggio, alle ore 11, dunque, nel Salone d’onore del Circolo Unificato Esercito di Palazzo Salerno in piazza Plebiscito a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 6ª tappa della 109ª edizione del Giro, in programma il prossimo giovedì 14 maggio.

Interverranno il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, l’Assessora allo Sport e alla Protezione Civile della Ragione Campania, il Comandante del Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano, il Vicesindaco metropolitano, il Consigliere metropolitano delegato a Sport, Giovani ed Eventi, e il Sindaco di Capaccio Paestum.

Nel corso dell’evento saranno presentate anche le iniziative collaterali alla tappa messe in campo in collaborazione con i diversi partner istituzionali e con le associazioni che operano sul territorio, come la Veleggiata del Giro, la Vesuvio Gravel 2026, l’accordo tra Esercito e Federazione ciclistica campana per la messa a disposizione del Velodromo “Albricci” di Napoli e altre.













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