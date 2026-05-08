Amministrative, Donzelli oggi in Campania: tappe a Mugnano con Ruggiero ed Ercolano con Schifone

Giovanni Donzelli sarà oggi impegnato in due appuntamenti elettorali in Campania a sostegno dei candidati sindaco del centrodestra a Mugnano di Napoli ed Ercolano.

Il deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia sarà infatti a Mugnano per sostenere la candidatura a sindaco di Gennaro Ruggiero.

Successivamente Donzelli prenderà parte anche a una passeggiata elettorale a sostegno di Luciano Schifone, appoggiato da Fratelli d’Italia, Cambia Ercolano ed Ercolano Futura.

L’appuntamento a Ercolano è fissato per le ore 9 in via 4 Novembre, all’altezza del Parco Primavera. Il percorso proseguirà fino a piazza Pugliano, indicata da Schifone come luogo simbolo da cui ripartire per il rilancio economico e commerciale della città.

«Per anni Pugliano è stato il cuore pulsante del territorio, ma oggi è ridotto in macerie. Da qui vogliamo rilanciare l’azione amministrativa per creare sviluppo e opportunità», ha dichiarato il candidato sindaco.

Le iniziative rappresenteranno un momento di confronto diretto con i cittadini in vista delle prossime amministrative.