Napoli, seminario internazionale sulla condizione giovanile: Italia e Grecia a confronto alla Federico II

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Focus sulla condizione giovanile in Italia e in Grecia. Napoli ospita un confronto tra studenti, docenti, educatori, psicologi e altri esperti con il seminario internazionale “Paulo Freire, critical education and community development” cui parteciperà Labrina Gioti, professoressa di Educazione degli adulti dell’Università Aristotele di Salonicco. Appuntamento per giovedì 14 maggio 2026 alle ore 9 al Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II.

L’evento – ospitato nella Biblioteca Battaglia (via Porta di Massa 1) e organizzato da Paolo Vittoria, professore di Pedagogia dell’ateneo federiciano – è parte di “EudAimOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità”, progetto con capofila l’associazione CTG Turmed, selezionato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il punto di partenza della discussione è il pensiero di Paulo Freire, pedagogista che ha dedicato la propria carriera ai problemi dell’educazione popolare e della ricerca, insistendo sulla “pedagogia dell’emancipazione” che intendeva promuovere l’alfabetizzazione tra le masse come presupposto alla presa di coscienza politica. Al seminario seguirà un laboratorio maieutico condotto da Giuseppe Barone del Centro di sviluppo creativo Danilo Dolci.

L’iniziativa, accessibile gratuitamente, è parte del percorso di EudAimOnia, progetto vincitore del bando per il benessere psicologico degli adolescenti promosso dall’impresa sociale Con i bambini. Una sfida collettiva di associazioni, cooperative e istituzioni per rispondere alle diverse forme di disagio manifestate da ragazze e ragazzi e per creare occasioni di sensibilizzazione ai tanti rappresentanti della comunità educante.

Per conoscere le sfide del progetto è possibile visitare EudAimOnia Napoli su Facebook ed Instagram, visitare il blog https://percorsiconibambini.it/eudaimonia-napoli o scrivere alla mail eudaimonianapoli@gmail.com.

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La rete di EudAmOnia: Centro turistico giovanile TURMED, associazione Maestri di Strada Onlus, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Comune di Napoli, consorzio Matrix, cooperativa sociale NuReCo a.r.l., Coopernica cooperativa sociale, I.I.S. “Sannino-De Cillis”, I.S.I.S. “Melissa Bassi”, IPSEOA “I. Cavalcanti”, Istituto per la Ricerca Sociale, Istituto Superiore “Gentileschi”, Istituto Superiore Statale Pitagora, Larsec – Laboratorio di Riscossa Secondiglianese, I.C. Aldo Moro, I.C. Palasciano, Progetto Itaca Napoli Onlus, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo na­sce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

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