Napoli attende Leone XIV: trentamila persone saranno in Piazza Plebiscito

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Piazza Plebiscito e la folla che lo acclamerà

Papa Leone dovrebbe arrivare in tarda mattinata alla Rotonda Diaz, sul lungomare. Poi si recherà in Cattedrale a salutare il Vescovo, Mimmo Battaglia, e il clero. Nel primo pomeriggio arriverà in Piazza Plebiscito dove si prevede che ad attenderlo ci saranno almeno trentamila persone. E si recherà nella Basilica eretta in memoria di San Francesco di Paola, per un saluto ai frati minimi. In piazza sarà presente l’immagine dell’Immacolata di Don Placido Baccher, portata appositamente per “l’Atto di Affidamento del Papa”. I varchi di ingresso per la piazza apriranno alle 10:00 e chiuderanno alle 14:30. La visita si concluderà intorno alle ore 18:30 con la partenza del Papa dalla Rotonda Diaz per il rientro in Vaticano.

La città è in fermento

Napoli si fermerà per accogliere il Santo Padre. Il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura di tutte le scuole e di tutti gli uffici pubblici. Diverse strade saranno chiuse già da oggi per motivi di sicurezza. Sono sette anni, dalla visita che Bergoglio fece il 2019, che un Pontefice non torna nella metropoli. Prima di lui (che era stato in città anche il 2015), le visite di Benedetto XVI(nel 2007) e di San Giovanni Paolo II, che venne più volte nella “capitale del sud”.

Il Comune ha predisposto un piano straordinario per gestire l’afflusso di pellegrini. Le strade interessate dal passaggio comprendono via Caracciolo, piazza Vittoria, via Chiatamone e l’area intorno al Duomo. Il servizio di trasporto pubblico è stato potenziato, ma si segnalano possibili disagi e una città “sospesa” per l’eccezionalità dell’evento.

La Papa mobile già da ieri in città

La Papa mobile, il veicolo ufficiale del Pontefice, è arrivato in città già ieri per essere pronto all’uso lungo via Duomo e nelle aree recintate. L’anno scorso Leone XIV ricevette in Vaticano la squadra e i dirigenti del Napoli, in occasione della vittoria dello scudetto, che gli portarono in dono una maglia ufficiale con il suo nome.

L’omaggio alla Madonna di Pompei e la supplica al Rosario

Prevost arriverà in elicottero da Roma ma atterrerà a Pompei, per omaggiare la Madonna nel suo Santuario proprio nel giorno che ne ricorda la festa. Papa Leone XIV farà una supplica al Rosario.













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