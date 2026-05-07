ESCLUSIVA. Crisi idrica a Marano, dal Comune filtra ottimismo: “Possibile svolta positiva nelle prossime ore”. Rammarico per il comportamento di alcuni politici. “Poche le richieste di aiuto dopo il casino di ieri”

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Proseguono senza sosta gli interventi per fronteggiare l’emergenza idrica che da giorni sta interessando diverse zone di Marano. Dal Comune fanno sapere che i lavori e le operazioni tecniche stanno andando avanti in maniera continua e che, secondo quanto trapela dagli uffici comunali, nelle prossime ore potrebbe arrivare una ulteriore svolta positiva soprattutto per le aree ancora in sofferenza.

Dai vertici dell’amministrazione emerge un cauto ottimismo sulla possibilità di un progressivo ritorno alla normalità, dopo giorni di disagi per numerose famiglie del territorio. L’obiettivo, spiegano fonti comunali, resta quello di garantire il ripristino completo del servizio nel più breve tempo possibile, attraverso un monitoraggio costante della rete e interventi mirati nelle zone maggiormente colpite.

Nel frattempo, dagli ambienti comunali trapela anche forte rammarico per il comportamento di alcuni esponenti politici locali accusati di “aizzare la popolazione” in una fase particolarmente delicata. Secondo quanto riferito, l’ente starebbe mettendo in campo ogni sforzo disponibile per affrontare problematiche strutturali che si trascinano da anni e che non possono essere risolte nell’arco di poche ore.

E proprio sul fronte dell’assistenza ai cittadini emerge un dato che, secondo il Comune, farebbe riflettere: dopo le polemiche e l’“ammuina” politica delle ultime ore, sarebbero state appena sette le richieste effettive arrivate all’ente per autobotti o rifornimenti d’acqua. Un numero ritenuto contenuto rispetto al clima di forte tensione registrato sui social e nel dibattito politico locale.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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