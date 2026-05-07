Truffato un anziano a Crotone: la Polizia denuncia due persone a Napoli

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Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato due persone, di cui un 25enne per ricettazione ed una 26enne per truffa.

In particolare, gli agenti della Questura di Crotone sono intervenuti presso l’abitazione di un uomo a seguito della segnalazione di una truffa ai danni di una persona anziana.

In quei frangenti, i poliziotti hanno raggiunto l’appartamento in questione, dove sono stati avvicinati dall’anziano, il quale ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un soggetto che, spacciandosi per un finto Carabiniere, l’aveva avvisato che una “collega” sarebbe giunta presso l’abitazione per effettuare dei controlli. Poco dopo si è presentata la 26enne che, dopo aver indotto l’anziano a consegnare i monili in oro che aveva in casa, si è allontanata frettolosamente a bordo di un’autovettura.

La successiva attività d’indagine svolta dagli operatori ha permesso di rintracciare l’auto segnalata a San Giorgio a Cremano, dove gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Portici- Ercolano hanno bloccato la donna. Durante le fasi del controllo, la 26enne ha raccontato di aver ceduto i monili al 25enne; quest’ultimo, rintracciato poco dopo dagli operatori nella zona di piazza Garibaldi, ha riferito di aver venduto, a sua volta, i monili ad una terza persona.

Per tali motivi i due soggetti sono stati denunciati dal personale operante.













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