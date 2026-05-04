Comicon Napoli, boom di visite e spazio all’Agenzia delle Dogane e Monopoli: focus su giovani e legalità, già si guarda al 2027

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Nella giornata di ieri, il Direttore Centrale Antifrode dell’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, Sergio Gallo, ha visitato la Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel corso

del sopralluogo, si è intrattenuto con il Presidente della Mostra, Remo Minopoli, per un

momento di confronto sui principali temi legati alle attività e alle prospettive della struttura.

Successivamente, il Direttore Centrale si è recato presso il Laboratorio Mobile della Direzione

Territoriale Campania dell’Agenzia, presente alla 26ª edizione del Napoli Comicon, dove è stato

accolto dal Presidente della manifestazione, Claudio Curcio. “Ringrazio il Presidente dell’Ente

Fiera Mostra d’Oltremare di Napoli Remo Minopoli, il Presidente di Comicon Claudio Curcio e

la responsabile dell’area commerciale Francesca Curcio, per la sensibilità dimostrata e per aver

riservato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un’area all’interno della Mostra d’Oltremare.

Il Comicon di Napoli oltre a regalare momenti di gioia e spensieratezza, ha dato la possibilità

alle nuove generazioni di far conoscere le attività dell’Agenzia e dei nostri Laboratori” – ha

dischiarato soddisfatto il Cons. Gallo. La presenza del Laboratorio Mobile ha rappresentato

uno degli elementi di maggiore interesse dell’intera iniziativa, suscitando entusiasmo e curiosità

soprattutto tra i più giovani. Nel corso dei quattro giorni della manifestazione, il presidio

dell’Agenzia ha registrato centinaia di visite, con numerosi giovanissimi che hanno affollato lo

spazio espositivo per conoscere da vicino le attività svolte dall’ADM.

Particolare attenzione è stata riservata alle dimostrazioni pratiche e alle attività interattive, che

hanno consentito ai visitatori di comprendere concretamente il lavoro quotidiano dell’Agenzia,

dalle operazioni di controllo alle attività di contrasto alle frodi. Molti ragazzi hanno mostrato

vivo interesse, ponendo domande e partecipando attivamente alle esperienze proposte.

La 26ª edizione del Comicon, tra le più rilevanti del Mediterraneo, ha registrato circa 183.000

visitatori, oltre 430 ospiti e più di 520 espositori, con oltre 650 iniziative distribuite nelle dieci

sezioni del festival, confermandosi un contesto ideale per attività di divulgazione e

sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di incontro tra istituzioni e cittadini,

rafforzando il dialogo con il territorio e promuovendo la conoscenza del ruolo svolto

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Intanto il presidente di Comicon Claudio Curcio è

già al lavoro per avere, nel 2027, autori, ospiti e novità di assoluta qualità e respiro

internazionale.













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