Marano, l’I.C. Socrate-Mallardo trionfa nel nuoto: primo posto regionale e pass per le finali nazionali

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L’Istituto Comprensivo “Socrate-Mallardo” Marano ha conquistato il primo posto nella gara regionale per la scuola secondaria di primo grado, presso la piscina Scandone . All’interno dell’istituto è attiva una sezione con potenziamento sportivo, che prevede ben 8 ore settimanali di attività, tra cui il nuoto praticato presso la piscina del Village Rhyfel. Dopo un’attenta selezione curata dalla prof.ssa Nunzia Mazzocchi, gli studenti hanno partecipato alla fase provinciale il 16 aprile, classificandosi al primo posto. Oggi, 4 maggio, si è svolta la fase regionale, che ha visto protagonisti gli alunni della squadra di nuoto: Serena Amirante (2ª A), Greta Carratore (2ª C, sezione a potenziamento sportivo), Rosa Montone (2ª F), Angelica Turco (2ª E) e Bruno Di Donato (2ª C, anch’egli appartenente alla sezione sportiva). La squadra si è nuovamente classificata al primo posto, conquistando così l’accesso alla fase nazionale, che si terrà a Roma dal 26 al 29 maggio. Un sentito ringraziamento va ai genitori, sempre pronti a sostenere il lavoro dei docenti e degli alunni, alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Teresa Formichella costantemente attenta alla crescita e allo sviluppo di competenze fondamentali nei giovani, e alle professoresse Nunzia Mazzocchi e Marina Strino, che con entusiasmo hanno guidato i ragazzi verso questo importante traguardo.













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